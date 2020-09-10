Wolverhampton, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı

Wolverhampton Wanderers, Porto'da forma giyen Vitinha'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; wolves.co.uk
Wolverhampton, Porto'dan Vitinha'yı kiraladı
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10 Eylül 2020 13:46
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Porto'da forma giyen Vitinha'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wolverhampton Wanderers, 20 milyon euro bonservis bedelini ödemesi halinde gelecek sezon Vitinha'yı kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

İngiltere ekibi, yaz transfer sezonunda Matija Sarkic, Fabio Silva ve Fernando Marcal gibi önemli oyuncuları da renklerine bağlamıştı.



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