27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
19:30
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
19:45
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
22:00
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
22:00
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
22:00
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
19:45
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
22:00
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
21:45
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
21:45
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
21:45
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
22:00
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
21:45

Wolverhampton'da Fabio Silva için alternatif!

Wolverhampton, Tolu Arokodare için Genk'e 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

calendar 27 Ağustos 2025 18:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sezon hazırlıklarını Vitor Pereira önderliğinde sürdüren Wolverhampton, Fabio Silva'nın olası ayrılığı için çalışmalarına başladı.

Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Wolverhampton, Tolu Arokodare için Genk'e 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz ekibi, Nijeryalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için kişisel şartlarda anlaştı.

Arokodare, kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor.

Bu sezon 3 kulvarda çıktığı 45 resmi maçta 23 kez ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, 7 de asist yaptı.

 

 

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.