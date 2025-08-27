Wolverhampton'da Fabio Silva için alternatif!

Sezon hazırlıklarını Vitor Pereira önderliğinde sürdüren Wolverhampton, Fabio Silva'nın olası ayrılığı için çalışmalarına başladı.



Sacha Tavolieri'nin aktardığı bilgilere göre; Wolverhampton, Tolu Arokodare için Genk'e 20 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlanıyor.



İngiliz ekibi, Nijeryalı oyuncu ile 5 yıllık sözleşme için kişisel şartlarda anlaştı.



Arokodare, kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasını bekliyor.



Bu sezon 3 kulvarda çıktığı 45 resmi maçta 23 kez ağları havalandıran Nijeryalı yıldız, 7 de asist yaptı.











