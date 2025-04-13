Wolverhampton, 3 puanı 4 golle aldı!

"OOO VITOR PEREIRA"



Wolves tribünleri, son 5 maçta gelen 13 puanın ardından Vitor Pereira'ya sevgilerini gösteriyor.pic.twitter.com/wCUGJoJNfh



— Sporxtv (@sporxtv) April 13, 2025

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya geldi.Molineux Stadyumu'nda oynanan maçta Wolverhampton, Tottenham'ı 4-2'lik skorla mağlup etti.Wolverhampton'ın gollerini 2. dakikada Rayan Ait Nouri, 38. dakikada Djed Spence (kendi kalesine), 64. dakikada Jorgen Larsen ve 87. dakikada Matheus Cunha kaydederken Tottenham'ın 59. dakikada Mathys Tel ve 84. dakikada Richarlison ile gelen iki golü, puan için yeterli olmadı.Bu sonuçla birlikte Wolverhampton, ligde 5 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı(4G, 1B). Premier Lig'de 35 puana çıkan Wolverhampton, 16. sırada yer aldı.Tottenham ise son 6 maçta 4. kez kaybetmiş oldu(4M, 1B, 1G). Londra ekibi, 37 puanla 15. sırada yer alıyor.SON 5 MAÇ 13 PUANWolverhampton, son 5 maçta, 13 puan topladı.vs. Everton: 1-1vs. Southampton 1-2vs. West Ham 1-0vs. Ipswich Town 1-2vs. Tottenham 4-2