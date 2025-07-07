Washington Wizards, Houston Rockets'tan Cam Whitmore'u iki ikinci tur draft hakkı karşılığında takas etti.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre takas, 2026 yılında Chicago Bulls'tan gelen ve 2029 yılında Sacramento Kings'e ait olan iki ikinci tur hakkını içeriyor.Houston, Whitmore'u 2023 NBA Draftı'nda 20. sıradan seçmişti. Ancak oyuncu, medikal testlerle ilgili endişeler nedeniyle sıralamada düşüş yaşamıştı.Villanova çıkışlı 2.01'lik forvet, Houston'daki döneminde düzenli süre almakta zorlandı ancak zaman zaman potansiyelini gösterdi. Rockets formasıyla çıktığı 98 maçta ortalama 10.8 sayı üreten Whitmore, üçlük çizgisinin gerisinden %35.7 isabet oranı yakaladı.Oyuncunun sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor. Wizards'ın 2026-27 sezonuna ait takım opsiyonunu kullanmak için 31 Ekim'e kadar süresi var.