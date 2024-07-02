Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, ikinci turda

Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek ve Sırp Novak Djokovic, rakiplerini mağlup ederek ikinci tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, ikinci turda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2024 21:39
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek ve Sırp Novak Djokovic, ikinci tura çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, ABD'li Sofia Kenin ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 19 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atladı.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Çek Vit Kopriva'yı 3-0 (6-1, 6-2, 6-2), 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.

6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise dünya 122 numarası Arjantinli Francisco Comesana'ya 6-4, 5-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenilerek ilk turda elendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery