Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, ikinci turda

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek ve Sırp Novak Djokovic, ikinci tura çıktı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, ABD'li Sofia Kenin ile karşılaştı.



Toplam 1 saat 19 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen Swiatek, tur atladı.



Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Çek Vit Kopriva'yı 3-0 (6-1, 6-2, 6-2), 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev de İspanyol Roberto Carballes Baena'yı 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) mağlup ederek ikinci tur biletini aldı.



6 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev ise dünya 122 numarası Arjantinli Francisco Comesana'ya 6-4, 5-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenilerek ilk turda elendi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU