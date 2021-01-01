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Williams: "Mikal her seviyede savunma yapıyor"

Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, Mikal Bridges'in savunma becerilerine övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, Mikal Bridges'in savunma becerilerine övgüler yağdırdı.

Williams, Bridges'in "her seviyede savunma yaptığını" belirterek, takımda "herkesi bir arada tutan oyuncu" görevini üstlendiğini açıkladı:

"Tabii ki taraflı yorum yapacağım. Bence kendisi savunma ilk beşine seçilecek kadar iyi. Her gece en zorlu adamı o savunuyor. Eforu hiç elden bırakmıyor. Yanılıyor olabilirim, fakat kendisinden önde görülen adamlarda bunu göremiyorum. Onu insanlara tanıtma açısından yeterince iyi bir iş çıkarmıyorum...

Her seviyede savunma yapıyor. Artık sırtı dönük pozisyonları daha iyi savunabiliyor. Tam saha savunma yapıyor, toplu ve topsuz alanda perdeleme yapıldığında da savunabiliyor. Topsuz alanda harika bir savunmacı.

Savunma tarafında yapamayacağı pek bir şey yok... Bu yüzden pek çok yönden kendisini takımı bir arada tutan kişi olarak görüyoruz."

12.3 sayı, 4.0 ribaund ve 1.9 asist istatistiklerinin yanı sıra Bridges, bu sezon 105.1 savunma reytingine sahip.


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