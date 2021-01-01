Williams: "Clippers beni takas ettiğinde, biraz ağladım..."

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, Clippers'ın kendisini takas etmesi sonrası ağladığını itiraf etti.



Clippers'a ve taraftarlarına kendisini oldukça bağlı hissetmiş olan Williams, Atlanta'ya takas olduktan sonra emekli olmayı düşündüğünü bile belirtmişti.



Bleacher Report'tan Taylor Rooks ile yaptığı röportajda Lou, artık Clippers'ta olmadığını öğrendikten sonra ağladığını açıkladı:



"Takas olduğumda, ailem ve arkadaşlarımla konuşmuştum. 'Artık sona erdi. Sanırım kariyerim bitti' demiştim ve biraz ağlamıştım, bu konuda açık olacağım. Sonra biraz kestirip uyanınca menajerimle görüşmüştüm ve bana 'Derin bir nefes al ve bunu yarın konuşalım' demişti. Öyle bir dönemden geçmiştim.



Los Angeles'ta kendim için özel bir yer oluşturmak için çok fazla zaman, enerji ve çaba harcamıştım. Bunu Clippers taraftarlarına borçlu olduğumu hissetmiştim."



NBA kariyeri boyunca altı farklı takımda oynamış olsa da, Williams en başarılı dönemini dört yıllık süreçte maç başına 19.1 sayı ortalaması yakaladığı Clippers'ta geçirmişti.



