Williams ameliyat geçirdi, sezon başına yetişmesi bekleniyor

Oklahoma City Thunder'ın şampiyon kadrosunun kilit ismi Jalen Williams, sağ bileğindeki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

calendar 02 Temmuz 2025 14:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Williams ameliyat geçirdi, sezon başına yetişmesi bekleniyor
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Oklahoma City Thunder'ın şampiyon kadrosunun kilit ismi Jalen Williams, sağ bileğindeki bağ yırtığı nedeniyle ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız oyuncunun yaklaşık 12 hafta içinde yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Thunder genel menajeri Sam Presti, Williams'ın normal sezon başlangıcına yetişmesini beklediklerini belirtti.

2024-25 sezonunda 21.6 sayı, 5.3 ribaund, 5.1 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalayan Williams, NBA All-NBA üçüncü takımı ve All-Defensive ikinci takımına seçilmişti. Sakatlığına rağmen play-off boyunca 23 maçın tamamında forma giymişti.


Final serisinde Indiana Pacers'a karşı oynanan beşinci maçta 40 sayılık performans sergileyen Williams, bu maçta play-off kariyer rekorunu kırmıştı. Seride 23.6 sayı ve 5.0 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.

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