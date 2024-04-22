Wilfried Zaha'nın görüntüsü şaşırttı!

Galatasaray evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Wilfried Zaha, battaniyesini çekerek arkadaşlarıyla sohbet etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Wilfried Zaha'nın görüntüsü şaşırttı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2024 10:57
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, rakibi Pendikspor'u 4-1 yenerken Zaha karşılaşmayı kulübede tamamladı.

4 maç sonra hocası Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.

Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery