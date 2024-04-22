Wilfried Zaha'nın görüntüsü şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, rakibi Pendikspor'u 4-1 yenerken Zaha karşılaşmayı kulübede tamamladı.
4 maç sonra hocası Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.
Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı.
4 maç sonra hocası Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.
Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı.