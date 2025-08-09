Wilfred Ndidi'den Beşiktaş paylaşımı

Beşiktaş'ın Leicester City'den 8 mliyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı camia hakkında paylaşımda bulundu.
Beşiktaş hakkındaki heyecanından bahseden Ndidi'nin paylaşımı şu şekilde:
"Merhaba Beşiktaş. Siyah beyazlı formayı giymek bir onur. Haydi birlikte tarih yazalım."
BEŞİKTAŞ'TA 4 NUMARA GİYECEK
Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ta yeni sezonda 4 numaralı formayı terletecek. Beşiktaş'ta Ndidi'den öncesinde en son 4 numaralı formayı giyen isim ise Manuel Fernandes.
