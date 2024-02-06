Wiggins, Mavericks ve Pacers'ın radarında!

Dallas Mavericks ve Indiana Pacers'ın, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'i takip ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wiggins, Mavericks ve Pacers'ın radarında!
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06 Şubat 2024 14:29
Son güncelleme 06 Şubat 2024 14:34
Dallas Mavericks ve Indiana Pacers'ın, Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'i takip ettiği iddia edildi.

NBA'de takasın son tarihi olan 8 Şubat yaklaşırken, Wiggins'in potansiyel bir takas adayı olarak Mavericks ile Pacers'ın ilgisini çektiği belirtildi.

The Athletic'ten Shams Charania, FanDuelTV'nin 'Run It Back' isimli programında bu konuya ışık tutarak, Warriors'ın sahibi Joe Lacob'ın veya yönetimin bordroda kesinti yapma niyetlerinin olmadığını vurguladı:

"Bana Mavericks ve Pacers'ın Wiggins'e ilgi gösteren iki takım olduğu söylendi, ancak Warriors'ın sırf takas yapmak için takas yapacağını sanmıyorum. Bence Warriors'ın Wiggins, Klay Thompson ya da Chris Paul'u takas etmek için hakiki sebeplere ihtiyacı var."

Charania, Warriors'a Lacob'dan maaş azaltma yetkisi verilmediğini, bunun da Golden State'in yalnızca bu sezon şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak için bir hamle yapmak istediği anlamına geldiğini söyledi. Charania, bu nedenle Warriors'ın Wiggins'le ilgili yalnızca oyuncu karşılığında yapılan takas teklifleri aldığını belirtti.

Kendi standartlarında vasatın altında bir sezon geçiren Wiggins, bu sezon 11'inde yedek başladığı 42 maçta 12,2 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

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