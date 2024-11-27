West Ham, En-Nesyri'yi istiyor!

West Ham United, Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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West Ham, En-Nesyri'yi istiyor!
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27 Kasım 2024 10:43
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için yeni bir talip çıktı.

WEST HAM DEVREDE

Faslı futbolcunun için son dönemde Al Nassr iddiaları gündeme gelirken, En-Nesyri için West Ham United da devreye girdi.

Premier Lig ekibi West Ham United'ın teknik direktörü Julen Lopetegui, Sevilla'da birlikte çalıştığı En-Nesyri'nin transfer edilmesini istiyor.

Danny Ings'i satmayı planlayan ve Alman forvet Niclas Füllkrug'tan sakatlığı nedeniyle faydalanamayan West Ham United, forvet krizi yaşıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlerde çıktığı 18 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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