Wenger'den Mourinho'ya yanıt: ''21 yıldır böyle...''

, Burnley maçının ardından açıklamalarıyla dikkat çeken Manchester United Menajeri Jose Mourinho'ya cevap verdi.Arsene Wenger, kendisinin de transferde parasal anlamda zorlandığını söylerken, bu konuyla baş ettiğini dile getirdi.Wenger ilk olarak Mourinho'nun 300 milyon euroluk harcamayı 'yetersiz' sözlerine cevap verirken' dedi.Kane'in 2017 yılının en golcü ismi olmasına da şaşırdığını söylerken,ifadelerini kullandı.