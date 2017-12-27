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Wenger'den Mourinho'ya yanıt: ''21 yıldır böyle...''

Arsene Wenger, geçtiğimiz gün Manchester United Menajeri Mourinho'nun 300 milyon euroluk transfer harcamasını yetersiz bulduğunu söylemesiyle ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wenger'den Mourinho'ya yanıt: ''21 yıldır böyle...''
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27 Aralık 2017 15:10
Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Burnley maçının ardından açıklamalarıyla dikkat çeken Manchester United Menajeri Jose Mourinho'ya cevap verdi.

Arsene Wenger, kendisinin de transferde parasal anlamda zorlandığını söylerken, bu konuyla baş ettiğini dile getirdi.

Wenger ilk olarak Mourinho'nun 300 milyon euroluk harcamayı 'yetersiz' sözlerine cevap verirken ''21 yıldır buradayım ve her zaman bizden daha zengin takımlar vardı. Manchester City, Manchester United, Chelsea, hepsi bizden daha zengin. Ancak ben bu durumla baş edip başarılı olmanın bir yolu olduğuna inanıyorum'' dedi.

Kane'in 2017 yılının en golcü ismi olmasına da şaşırdığını söylerken, ''Messi ve Ronaldo'nun rakipsiz olduğunu düşünüyordum ama Kane muhteşem bir başarıya imza attı. Bunu beklemiyordum'' ifadelerini kullandı.



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