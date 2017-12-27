Wenger'den Mourinho'ya yanıt: ''21 yıldır böyle...''

Arsenal Menajeri Arsene Wenger, Burnley maçının ardından açıklamalarıyla dikkat çeken Manchester United Menajeri Jose Mourinho'ya cevap verdi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Arsene Wenger, kendisinin de transferde parasal anlamda zorlandığını söylerken, bu konuyla baş ettiğini dile getirdi.
Wenger ilk olarak Mourinho'nun 300 milyon euroluk harcamayı 'yetersiz' sözlerine cevap verirken ''21 yıldır buradayım ve her zaman bizden daha zengin takımlar vardı. Manchester City, Manchester United, Chelsea, hepsi bizden daha zengin. Ancak ben bu durumla baş edip başarılı olmanın bir yolu olduğuna inanıyorum'' dedi.
Kane'in 2017 yılının en golcü ismi olmasına da şaşırdığını söylerken, ''Messi ve Ronaldo'nun rakipsiz olduğunu düşünüyordum ama Kane muhteşem bir başarıya imza attı. Bunu beklemiyordum'' ifadelerini kullandı.
Arsene Wenger, kendisinin de transferde parasal anlamda zorlandığını söylerken, bu konuyla baş ettiğini dile getirdi.
Wenger ilk olarak Mourinho'nun 300 milyon euroluk harcamayı 'yetersiz' sözlerine cevap verirken ''21 yıldır buradayım ve her zaman bizden daha zengin takımlar vardı. Manchester City, Manchester United, Chelsea, hepsi bizden daha zengin. Ancak ben bu durumla baş edip başarılı olmanın bir yolu olduğuna inanıyorum'' dedi.
Kane'in 2017 yılının en golcü ismi olmasına da şaşırdığını söylerken, ''Messi ve Ronaldo'nun rakipsiz olduğunu düşünüyordum ama Kane muhteşem bir başarıya imza attı. Bunu beklemiyordum'' ifadelerini kullandı.