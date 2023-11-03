NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



76ERS 114-99 RAPTORS



Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 114-99 mağlup etti.



Joel Embiid 28 sayı, 13 ribaund ve 7 asistle 76ers'ın en skorer ismi oldu. Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma kaydettiği performansla sezona yaptığı iyi başlangıcını sürdürürken, sezonda ilk defa ilk beş başlayan Kelly Oubre Jr. ise 23 sayı ve 5 ribaund kaydetti. Tyrese Maxey 18 sayı ve 4 asistle, temsilcimiz Furkan Korkmaz ise 10 sayı ile maçı tamamladı.



Raptors'ta Scottie Barnes 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle mücadele etti. OG Anunoby 16 sayı ve 4 ribaundla, Pascal Siakam 10 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla, Dennis Schröder ise 13 sayı ve 10 asistlik double-double'ı ile katkı sağladı.



PELICANS 125-116 PISTONS



New Orleans Pelicans, Smoothie King Center'da konuk ettiği Detroit Pistons'ı 125-116 yenmeyi başardı.



CJ McCollum 33 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla Pelicans'ın en skorer ismi oldu. Jonas Valanciunas 23 sayı, 13 ribaund, 5 asist ve 3 blokla katkı verirken, Herb Jones 21 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla, Matt Ryan ise 20 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.



Cade Cunningham, 22 sayı ve 11 asistlik double-double'ıyla Pistons'a liderlik ederken, Marcus Sasser 19 sayıyla, Ausar Thompson ise 16 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 blokla maçı tamamladı.



MAGIC 115-113 JAZZ



Orlando Magic, Delta Center'da ev sahibi Utah Jazz'i 115-113 devirdi.



Jazz'in bitime 20 saniye kala 1 sayı farkla öne geçmesi sonrası, Paolo Banchero bulduğu basketle Magic ekibini sezonun üçüncü galibiyetine taşımayı başardı. Banchero maçı 30 sayı, 9 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla tamamlarken, Franz Wagner 21 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla, Cole Anthony ise benchten gelerek 18 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Jazz cephesinde Lauri Markkanen 22 sayı, 7 ribaund ve 2 top çalmayla takımın en skorer ismi oldu. Jordan Clarkson 21 sayı, 6 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla oynarken, John Collins 20 sayı, 10 ribaund ve 1 blokla maçı tamamladı.



SPURS 132-121 SUNS



San Antonio Spurs, Footprint Center'da ev sahibi Phoenix Suns'ı 132-121 mağlup etti.



Spurs'te Victor Wembenyama 38 sayı, 10 ribaund, 2 asist ve 2 blokla geceye damgasını vururken, Zach Collins 19 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle, Devin Vassell 17 sayı ve 2 ribaundla, Jeremy Sochan ise 14 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle oynadı.



Suns'da Devin Booker 31 sayı, 9 ribaund ve 13 asistle mücadele etti. Kevin Durant 28 sayı, 6 ribaund ve 2 blokla oynarken, Grayson Allen 16 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



