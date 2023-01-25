Weghorst: 'Başaracağıma eminim'

Beşiktaş'la olan sözleşmesini sona erdirip Manchester United'ın yolunu tutan Wout Weghorst, Hollanda basınına konuştu.



Çıktığı ilk iki maçın ardından verdiği röportajda herşeyin kendisi için iyi gittiğini belirten Wout Weghorst, "Forvetseniz attığınız gollere göre değerlendirilirsiniz, bu çok basit. Ten Hag kadrosunda çeşitli hücum varyasyonları yapabilmek için takviye istediğini belirtti. Bir forvet, 9 numara olarak oynayabilecek birini istedi. Şimdi ise benim için zor olan süre aldığım dakikalarda en iyisini yapmam olacak" açıklamasını yaptı.



En kısa sürede takımına faydalı olmak istediğini ve bunun yolunun da gol atmaktan geçtiğini belirten Hollandalı, "Kariyerim boyunca tek bir şey yaptım, o da gol atmak. Şu anda iki maç oynadım. Kaçırdığım pozisyonları düşünürsem o zaman endişelenmeye başlarım ama ben başaracağıma eminim ve bunu yapacağım. Hocam, benim hazır olduğumu gördü ve güveninini en başta hissetmek çok güzel" sözlerini kullandı.



Sezon sonu bitecek kiralık sözleşmesiyle ilgili de konuşan golcü oyuncu "Bir haftayı aşkın süredir buradayım, atmosfer harika. Herşey iyi gidiyor, burada tabii ki kalmak isterim ama önce kulübe faydalı olabilecekmiyim ondan emin olmalıyım" diyerek açıklamalarını tamamladı.





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