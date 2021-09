Webber: "NBA, zamanında Warriors'ı ve Nelson'ı anlayamamıştı"

Yakında Hall of Fame seçilecek olan eski NBA yıldızı Chris Webber, Golden State Warriors ve koç Don Nelson ile geçirdiği tek sezonun, insanlar tarafından anlaşılmadığını açıkladı.



Webber yıllar önce oldukça nadir görülen bir durumun başrolünde yer almış, NBA Draftı'nda 1. sıradan seçilip sonrasında Yılın Çaylağı ödülünü kazandığı sezondan sonra, takas edilmişti.



The Athletic'ten Shams Charania ile konuşan Webber, Warriors'ın o dönemdeki oyun tarzının anlaşılmadığını, fakat ligdeki değişimin önünü açtığını söyledi:



"Golden State'de çok güzel zaman geçirmiştim. Sanırım ligin yine değişim geçirdiği bir dönemdi. O zamanlar olan eski tarz koçlukla şimdiki arasında büyük fark vardı. Ben de bu geçiş döneminin bir parçasıydım. Point forvet oynamak eğlenceliydi, fakat o dönemde lig, Nelson'ı anlayamamıştı. Beni de anlamamışlardı. Yılın Çaylağı ödülünü kazanmama rağmen, bunun için eleştirilmiştik.



Şimdi geriye dönüp baktığımda bu değişimin parçası olduğunu görmek tuhaf geliyor. Bu değişimin başrolünde oynamaya çalışırken aldığımız tepkileri hala hatırlarım.



O dönemde Chris Mullin'i takip ettiğimi ve onun yaptığı her şeyi yaptığımı hatırlıyorum. Golden State'i ve Bay Area'yı çok seviyorum ve Yılın Çaylağı ödülünü kazanmak da harikaydı."



Webber ve Warriors, 1994 sezonunda Los Angeles Clippers'ın arkasında ikinci sıraya yerleşmişti. O sezon 50-32'lik derece yakalamış olan ekip, playoffların ilk turunda Phoenix Suns tarafından elenmişti.



Webber ise Yılın Çaylağı ödülüne, oynadığı 76 maçta 17.5 sayı, 9.1 ribaund, 3.6 asist, 2.2 blok ve 1.2 top çalma ortalamaları tutturarak ulaşmıştı.