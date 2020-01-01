Watson: "Isiah Thomas, Portland'a harika uyum sağlar"

Eski Phoenix Suns başantrenörü Earl Watson, serbest oyuncu Isiah Thomas'ın, Portland Trail Blazers ekibine mükemmel uyum sağlayacağını söyledi.



31 yaşındaki Thomas, geçen sezon Washington Wizards için oynamıştı ve şimdi de herhangi bir takımda alacağı her rolü yerine getirmeye istekli.



Heavy.com'dan Brandon 'Scoop B' Robinson ile konuşan Watson, Thomas'ın üçüncü bir skorere ihtiyaç duyan bir ekip için harika olabileceğini belirtti.



Thomas'ın nereye uyduğu sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi:



"Portland. Dame (Damian Lillard) ve CJ'in (McCollum) arkasında benchte. Pasifik Kuzeybatı'da, alacağı kısa sürede skorer rolünü oynaması, yalnızca daha sağlıklı olmasına olanak vermez, ayrıca sağlıklı kalmasına da olanak verir.



Ama aynı zamanda Portland'a oldukça ihtiyaç duyduklarını düşündüğüm bir skorer de kazandırmış olur. Ve Portland'ı düşündüğünüzde, iki tane dominant skorerleri var ama hiçbir zaman bir üçüncüleri olmamıştı. Ve size benchten herhangi bir gece 12-20 sayı arası katkı bulunabilecek üçüncü bir skoreriniz olmadan, NBA'de kazanamazsınız."



Watson ayrıca bu fikri San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'ten aldığını da sözlerine ekledi:



"Ve bunu Pop'tan öğrenmiştim; (Manu) Ginobili'yi, her zaman üçüncü bir dominant skorere sahip olmak için benchte taşımasının tek nedeni buydu."



