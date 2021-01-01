Warriors, Wiseman'ı takaslamaya isteksiz

Golden State Warriors'ın, genç pivotu James Wiseman ile yollarını ayırmaya isteksiz olduğu iddia edildi.



Menisküs ameliyatı geçirdikten sonra bu sezon henüz forma giyme şansı bulamamış olan ikinci yılındaki Wiseman, sık sık Warriors'ın kadro yükseltmesi amacıyla takas edilebilecek bir parçası olarak anılıyor olsa da, The Athletic'den Tim Kawakami'ye göre böyle bir durum söz konusu değil.



Kawakami ayrıca Warriors'ın Wiseman'ı potansiyel bir yıldız olarak gördüğü için takas etmekle ilgilenmediğini, ayrıca iyileşme sürecinde takımı izleyerek çok şey öğreneceğine ve bir yıldız oyuncu daha eklemenin ekip için finansal açıdan çok pahalı olacağına inandığını belirtti.



Warriors, Wiseman'ı 2020 NBA Draft'ında 2. sıradan büyük beklentilerle seçmişti ve genç pivot, sahada bulunduğu süreç boyunca umut verici bazı performanslar sergilemişti.



