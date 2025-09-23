23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Warriors, Seth Curry transferi için harekete geçti

Golden State Warriors, kadrosuna önemli bir şutör eklemek için harekete geçti. NBA muhabiri Marc Stein'e göre takım, Stephen Curry'nin kardeşi Seth Curry ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

23 Eylül 2025 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler
Warriors, Seth Curry transferi için harekete geçti
Golden State Warriors, kadrosuna önemli bir şutör eklemek için harekete geçti. NBA muhabiri Marc Stein'e göre takım, Stephen Curry'nin kardeşi Seth Curry ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Stein, haberinde lig genelinde Seth'in Golden State'e katılmasına kesin gözüyle bakıldığını vurguladı:

"Warriors'ın, Al Horford, De'Anthony Melton ve Gary Payton II üçlüsüne ek olarak Stephen Curry'nin kardeşi Seth Curry'yi de kadroya katacağına dair lig genelinde güçlü bir beklenti var. Golden State'in şu anda altı boş kadro yeri bulunuyor. Bu boşlukların Horford, Melton, Payton, Seth, ikinci tur seçimi Will Richard ve tabii ki Jonathan Kuminga ile dolması bekleniyor."


Warriors'ın diğer hamleleri arasında Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton II, çaylak Will Richard ve kontrat görüşmeleri süren Jonathan Kuminga yer alıyor.

Golden State'in şu anda kadrosunda sadece 10 oyuncu bulunuyor. Sezonun başlamasına bir aydan az bir süre kaldığı için takımın transferleri hızlıca tamamlaması gerekiyor.

Seth Curry hakkındaki söylentiler iki ay önce başlamıştı. Son gelişmelerle birlikte Curry kardeşlerin Golden State'te yeniden bir araya gelmesi artık çok daha güçlü bir ihtimal haline geldi.

Geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets forması giyen Seth Curry, kariyerinin en iyi üçlük yüzdesine ulaştı. %45.6 üç sayı isabet oranı yakalayarak, abisi Stephen Curry'nin 2011 yılında elde ettiği %45.5'lik oranı geçti. Ancak maç başına sadece 15.6 dakika süre aldı. Warriors'ta Steve Kerr'in sisteminde bu sürenin artması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
