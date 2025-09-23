Golden State Warriors, kadrosuna önemli bir şutör eklemek için harekete geçti. NBA muhabiri Marc Stein'e göre takım, Stephen Curry'nin kardeşi Seth Curry ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Stein, haberinde lig genelinde Seth'in Golden State'e katılmasına kesin gözüyle bakıldığını vurguladı:Warriors'ın diğer hamleleri arasında Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton II, çaylak Will Richard ve kontrat görüşmeleri süren Jonathan Kuminga yer alıyor.Golden State'in şu anda kadrosunda sadece 10 oyuncu bulunuyor. Sezonun başlamasına bir aydan az bir süre kaldığı için takımın transferleri hızlıca tamamlaması gerekiyor.Seth Curry hakkındaki söylentiler iki ay önce başlamıştı. Son gelişmelerle birlikte Curry kardeşlerin Golden State'te yeniden bir araya gelmesi artık çok daha güçlü bir ihtimal haline geldi.Geçtiğimiz sezon Charlotte Hornets forması giyen Seth Curry, kariyerinin en iyi üçlük yüzdesine ulaştı. %45.6 üç sayı isabet oranı yakalayarak, abisi Stephen Curry'nin 2011 yılında elde ettiği %45.5'lik oranı geçti. Ancak maç başına sadece 15.6 dakika süre aldı. Warriors'ta Steve Kerr'in sisteminde bu sürenin artması bekleniyor.