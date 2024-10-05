Golden State Warriors'ın, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in "ricasına saygı göstermek" amacıyla oğlu Bronny'yi draft etmekten vazgeçtiği iddia edildi.



ESPN'den Ramona Shelburne, Warriors'ın Haziran ayındaki NBA Draftı'nda 52. sıran Bronny'yi seçmeyi düşündüğünü, ancak babası LeBron James'in "ricasına saygı göstermek" için bunu yapmayı reddettiğini bildirdi.



Shelburne, Golden State'in becerilerini beğendiğini belirttiği 19 yaşındaki oyuncuyu draft tahtasında bulundurduğunu, ancak sonunda Boston College pivotu Quinten Post'u seçmek için kendisiğini pas geçtiğini açıkladı.



Lakers ve Warriors, Golden State'in Noel'de Los Angeles'ı ağırlamasından önce sezon öncesinde iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.



