Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'nın bu sezon da takımda kalması bekleniyor.The San Francisco Standard'dan Tim Kawakami'nin haberine göre, yaz boyunca sonuçsuz kalan sign-and-trade görüşmelerinin ardından, Warriors cephesi Kuminga'yı kadroda tutma eğiliminde.Kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Kuminga, yaz dönemini adeta bir belirsizlik içinde geçirdi. Hiçbir takımın rekabetçi bir teklif sunacak maaş boşluğuna sahip olmaması ve Warriors'ın da değerli bir karşılık içeren bir takas paketi almamış olması, süreci kilitlemiş durumda. Sacramento Kings ve Phoenix Suns, olası takas senaryolarında adı geçen ekipler olsa da görüşmeler ilerleme kaydetmedi.Kulüp kaynaklarına göre, Warriors yönetimi Kuminga'yı takas etmeye istekli değil. Özellikle kulüp sahibi Joe Lacob'un oyuncuya olan güçlü desteği, yönetimin yalnızca "gerçek bir değer" karşılığında bu ihtimali değerlendireceğini ortaya koyuyor. Lacob'un bu konudaki tavrı net: Takas için baskı yok, aceleye gerek yok. Genel menajer Mike Dunleavy Jr.'ın kamp öncesi hızlı karar vermesi yönünde bir zorunluluk bulunmuyor.Görüşmelerin tıkanması nedeniyle Kuminga'nın önünde iki seçenek var: Warriors'ın önerdiği, ikinci yılında takım opsiyonu bulunan iki yıllık 45 milyon dolarlık teklifi kabul etmek ya da 8 milyon dolarlık bir yıllık nitelikli teklife (qualifying offer) razı olmak.Kawakami, oyuncunun sistem ve rol olarak en uygun olduğu takımın Sacramento Kings olduğunu belirtiyor. Kings'in Kuminga'ya üç yıl için 63 milyon dolarlık bir kontrat sunabileceği konuşulurken, bu hamle ancak bir takasla mümkün olabilir. Ancak Sacramento'nun teklif ettiği pakette Malik Monk ve korumalı bir ilk tur draft hakkı bulunuyor. Bu paketin Warriors'ı ikna etmediği ifade ediliyor.Golden State yönetimi, bu tarz bir takasta yalnızca korumasız bir draft hakkını kabul etmeye sıcak bakıyor. Öte yandan, maaş dengesini sağlamak adına Moses Moody veya Buddy Hield gibi isimlerin dahil edilmesi gerekse de, Warriors bu oyuncuları takasa dahil etmeye istekli değil.Kuminga'nın nitelikli teklifi kabul etmesi için son tarih 1 Ekim olarak belirlense de, tarafların anlaşması halinde bu süre uzatılabiliyor. Bu nedenle henüz kesinleşmiş bir durum söz konusu değil.Kawakami, olası bir uzlaşma önerisinde de bulunuyor: Warriors, iki yıllık teklifte yer alan takım opsiyonu yerine ikinci yılın bir kısmını garanti altına alarak 14 milyon dolarlık kısmi güvenceli bir yıl önerebilir. Bu durumda Kuminga yaklaşık 30 milyon dolar garanti ücret kazanmış olurken, takas veto hakkı da ortadan kalkmış olur. Bu durum hem oyuncu hem de kulüp açısından daha esnek bir gelecek yaratabilir.