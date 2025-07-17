Golden State Warriors, uzun süredir peşinde olduğu iki veteran isim Al Horford ve De'Anthony Melton'ı kadrosuna katmak için son adımları atıyor.NBA muhabiri Marc Stein, 95.7 The Game'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Warriors cephesi, sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga ile devam eden sözleşme pazarlıkları nedeniyle yaz döneminde herhangi bir takviye gerçekleştiremedi. Ancak Kuminga konusu çözüldüğünde hem Horford hem de Melton transferlerinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Melton, geçtiğimiz sezonun başında Warriors'a katılmış ancak sadece altı maçta forma giydikten sonra çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Sakatlığına rağmen, savunma becerisi ve dış şut tehdidi nedeniyle kulüp oyuncuya olan ilgisini sürdürüyor.39 yaşındaki Al Horford ise 2025 NBA şampiyonu Boston Celtics kadrosunun önemli bir parçasıydı. Şu anda 19. sezonunu oynayıp oynamama konusunda düşünme aşamasında olan tecrübeli oyuncunun Warriors dışında Lakers, Bucks ve Hawks tarafından da takip edildiği biliniyor.Warriors cephesi, iç kadro dengesini sağladığı anda iki ismi de kadroya katacaklarına güveniyor.