Wall: "Harden, kendisi için en iyi kararı verecektir"

Houston Rockets'ın yeni yıldızı John Wall, geçmişteki sakatlıkları ve takım arkadaşı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.



Chicago Bulls'a karşı yapılacak hazırlık maçıyla son iki yıldan beri ilk maçına çıkacak olan Wall, muhabirlerle konuştu ve geçmişteki sakatlıkları ile Harden'ın durumundan bahsetti.



Röportaj, takımın Chicago'ya uçuşundan hemen önce yapıldı ve Rockets, bu gece ve Pazar geceleri bir çift hazırlık maçında Bulls ile karşılaşacak.



Wall, iki ciddi sakatlığından iyileşmesi ve iki yıl süren sıkıntılardan sonra sahaya dönmesi hakkında ne hissettiğini anlattı.



Houston Chronicle yazarı, Wall'un söylediklerini şu şekilde bildirdi:



"Wall, kemik çıkıntıları için geçirdiği ameliyatından sonra neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlandığını söyledi. İnsanlar merak ettiği için, yeni forma numarasının sebebini de sordum. 1 numarayı sevdiği için seçtiğini söyledi."



All-Star oyuncu ayrıca Harden ile birkaç gün öncesinde konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:



"Kısa şeyler konuştuk. İyi bir ilişkimiz var. İyi arkadaşız. Şu anda başından ne geçiyorsa geçsin, bunu atlatacak ve kendisi için en iyi kararı verecektir. Ön büronun da aynı şeyi yapacağına eminim."



