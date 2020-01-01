Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wall: "Harden, kendisi için en iyi kararı verecektir"

Houston Rockets'ın yeni yıldızı John Wall, geçmişteki sakatlıkları ve takım arkadaşı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets'ın yeni yıldızı John Wall, geçmişteki sakatlıkları ve takım arkadaşı James Harden'la ilgili takas dedikoduları hakkında konuştu.

Chicago Bulls'a karşı yapılacak hazırlık maçıyla son iki yıldan beri ilk maçına çıkacak olan Wall, muhabirlerle konuştu ve geçmişteki sakatlıkları ile Harden'ın durumundan bahsetti.

Röportaj, takımın Chicago'ya uçuşundan hemen önce yapıldı ve Rockets, bu gece ve Pazar geceleri bir çift hazırlık maçında Bulls ile karşılaşacak.

Wall, iki ciddi sakatlığından iyileşmesi ve iki yıl süren sıkıntılardan sonra sahaya dönmesi hakkında ne hissettiğini anlattı.

Houston Chronicle yazarı, Wall'un söylediklerini şu şekilde bildirdi:

"Wall, kemik çıkıntıları için geçirdiği ameliyatından sonra neler yapabileceğini göstermek için sabırsızlandığını söyledi. İnsanlar merak ettiği için, yeni forma numarasının sebebini de sordum. 1 numarayı sevdiği için seçtiğini söyledi."

All-Star oyuncu ayrıca Harden ile birkaç gün öncesinde konuştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kısa şeyler konuştuk. İyi bir ilişkimiz var. İyi arkadaşız. Şu anda başından ne geçiyorsa geçsin, bunu atlatacak ve kendisi için en iyi kararı verecektir. Ön büronun da aynı şeyi yapacağına eminim."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal