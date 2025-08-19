18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Wagner Pina: "İki maçta gol yememek önemli"

Trabzonspor'un yeni transferi Wagner Pina, Kasımpaşa galibiyetinin ardından 2 maçta gol yemeden alınan 6 puanın savunma açısından çok değerli olduğunu söyledi. Genç oyuncu, taraftara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

calendar 19 Ağustos 2025 01:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Wagner Pina: 'İki maçta gol yememek önemli'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yeni transferlerden Wagner Pina, 3 puana uzanmanın önemli olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 22 yaşındaki futbolcu, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Zor bir müsabakaya çıktıklarının bilincinde olduklarını, Kasımpaşa'nın da iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu vurgulayan Pina, "Ama 3 puanı almayı başardık. Bu durum bizi çok mutlu ediyor. Özel bir teşekkürü de taraftarımız hak ediyor. Buraya kadar gelip bizi 90 dakika desteklediler. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Ligin 3. haftasında oynanacak Antalyaspor müsabakasıyla ilgili de konuşan Pina, "İyi ve önemli bir maç olacak. Ama biz maç maç bakıyoruz ve içeride oynadığımız her karşılaşmaya da kazanmak için çıkıyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız ve umuyorum başaracağız." açıklamasında bulundu.

"2 MAÇTA GOL YEMEMEK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in iyi oyunculardan kurulu zor bir lig olduğunu söyleyen Pina, ligde maç kazanmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Takım arkadaşları ve camia sayesinde kolay bir adaptasyon süreci geçirdiğinin de altını çizen Pina "Herkes çok yardımcı oluyor. Lige hızlı adapte olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

Takımın 2 maçı da gol yemeden kazanması hakkında da yorum yapan genç oyuncu, şunları söyledi:

"İki maçı da 1-0 kazandık belki ama maçların geneline bakınca 1-0'ın fazlası olabilecekti. Ama önemli olan 3 puanı almak. 3 puan her zaman 3 puandır. Daha farklı galibiyetler de olabilirdi. Girmeyen toplar ve değerlendiremediğimiz şanslarımız da oldu. Ancak defans oyuncusu olarak şunu söyleyebilirim, 2 maçta gol yememek ve kaleyi kapatmak bizim adımıza çok önemli. Savunmadaki oyuncular olarak aramızdaki bağın ve iletişimin iyi olduğunu düşünüyoruz. 2 maçtır gol yememek ve üstüne 6 puan kazanmak, bir savunma oyuncusu olarak çok önemli."

Pina, Trabzonspor taraftarına da mesaj göndererek desteklerini sürdürmelerini istedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.