Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, efsane oyuncu Shaquille O'Neal'ın kariyerindeki en iyi takım arkadaşı olduğunu söyledi.



Wade, 'Live with Kelly and Ryan' isimli talk show programında kariyerindeki en iyi takım arkadaşının kim olduğu sorulduğunda, kimileri tarafından beklenenin aksine LeBron James yerine Shaq yanıtını verdi:



"Shaq harika bir takım arkadaşıydı çünkü o dönemlerde gençtim ve kimse kim olduğumu bilmiyordu. Ve Shaq beni kenara çekerek 'Seni önemli biri yapacağım' demişti. LeBron geldiğinde ben zaten belli bir mertebedeydim."



İlk NBA şampiyonluğunda Wade, NBA Finalleri serisinde 34.7 sayı, 7.8 ribaund ve 2.7 top çalma ortalamalarıyla harika bir performans sergilemişti.



2010'da James ve Chris Bosh Miami'ye gittiğinde, Wade, bu iki yıldızla 'Büyük Üçlü' olarak güçlerini birleştirmişti. Miami ekibi bu üçlünün bir arada olduğu dört sezonda da NBA Finalleri serisine yükselerek, bu serilerden ikisini kazanmıştı.



