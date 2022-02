Volkan Demirel: 'Yerimiz burası değil'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Salih Dursun'un golündeki sevinci hakkında konuşan Volkan Demirel "Her zaman, her yerde gol olduğunda sevinir ve tadını yaşarım. Bu konumda bütün planınız bir gol üzerine kuruluyken, bir de yan top çalışmamızın sonucunu aldık ve gole sevindim." dedi.



Volkan Demirel ayrıca "İyi oyuncular var, herkesin niyeti çok iyi. Herkes takıma katkı sağlamaya çalışıyor. Çok kaliteli ekibiz ama bu ekibin yeri burası değil. Daha çok gol atmalıyız." ifadelerini kullandı.



"PESIC TEDAVİ İÇİN YURT DIŞINDA"



İlerleyen haftalarda daha üst sıralara çıkmak istediklerini vurgulayan Demirel, takımın durumu konusunda ise "Sakat Pesic şu an Türkiye'de değil. Tedavi görüyor. Çarşamba günü gelecek. Yüzde yüz hazır döneceğini konuştuk. İnşallah bu şekilde takıma katılacaktır. Yeni transferler kaliteli oyuncular, katkı sağlayacaklardır. Takım için ön planda duruyorlar. Bir veya iki takviye olabilir, başkanla konuşuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









