Volkan Demirel iddiası; 'Onuru zedelendi'

Spor yorumcusukadro dışı kalması hakkında TRT Spor'a yorumlarda bulundu.Cocu için çok geç bile kalındı. Artık değiştirilmesi gerekiyor. Bu teknik adamla Fenerbahçe başarılı olamaz dememin sebebi Kayserispor maçıdır."Harun gelir gelmez sahaya çıktı. Dünyanın en iyi kalecisini de alsanız, Courtois, De Gea da olsa, hemen oynamamalı. Sen 17 senelik oyuncunun, bir takım kaptanının onurunu zedeliyorsun. Bunun siniriyle Volkan Demirel de yanlışlar yapmış olabilir. Mutlaka kadro dışında kalmasında haklı nedenleri vardır. Ancak oyuncunun sinirini bozarsan, o da kadro dışı kalacak hatalar yapabilir."Felipe Reyes yeni gelmiş, senelerdir takıma katkı veren, ikinci kaptan Mehmet Topal'ı yedek bırakıyorsun. Onun da onurunu zedeliyorsun. Yanlış buluyorum.