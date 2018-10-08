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Volkan Demirel iddiası; "Onuru zedelendi"

Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Volkan Demirel iddiası; 'Onuru zedelendi'
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08 Ekim 2018 23:32
Spor yorumcusu Ömer Üründül, Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalması hakkında TRT Spor'a yorumlarda bulundu.

İşte Ömer Üründül'ün açıklamaları;

Cocu için çok geç bile kalındı. Artık değiştirilmesi gerekiyor. Bu teknik adamla Fenerbahçe başarılı olamaz dememin sebebi Kayserispor maçıdır.

SİNİRLE HATALAR YAPMIŞ OLABİLİR

"Harun gelir gelmez sahaya çıktı. Dünyanın en iyi kalecisini de alsanız, Courtois, De Gea da olsa, hemen oynamamalı. Sen 17 senelik oyuncunun, bir takım kaptanının onurunu zedeliyorsun. Bunun siniriyle Volkan Demirel de yanlışlar yapmış olabilir. Mutlaka kadro dışında kalmasında haklı nedenleri vardır. Ancak oyuncunun sinirini bozarsan, o da kadro dışı kalacak hatalar yapabilir."

TOPAL'IN DA ONURUNU ZEDELİYORSUN

Felipe Reyes yeni gelmiş, senelerdir takıma katkı veren, ikinci kaptan Mehmet Topal'ı yedek bırakıyorsun. Onun da onurunu zedeliyorsun. Yanlış buluyorum.

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