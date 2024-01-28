Volkan Demirel: 'Hatayspor'u ağzına alırken dikkat etsinler'

Yeri geliyor duş almaya suyumuz olmuyor bizim. Hatayspor'u ağzına alan herkes dikkat etsin. Dikkat etmeyen varsa, ben dikkat ettireceğim." dedi.



Hatayspor'un kendisi için bir aile olduğunu söyleyen Demirel, " Hatayspor benim ailem. Hatayspor'a dil uzatan benim aileme dil uzatmıştır. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm. O yüzden herkes dikkat etsin." ifadelerini kullandı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 1-0 kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı ifadeler kullandı.Demirel yaptığı açıklamada,Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.Ligde 10 haftadır puan alamadıklarını belirten Demirel,şeklinde konuştu.Demirel, futbolculara ödemelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: