Volkan Demirel: "Diagne, Amerikan futbolundaki gibi gitti"

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a attığı golü Volkan Demirel yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Volkan Demirel: 'Diagne, Amerikan futbolundaki gibi gitti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 01:19
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında 3-2 kazandığı maçta attığı son golü Volkan Demirel değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta yorum yapan Volkan Demirel, pozisyonun faul olduğunu belirtti.

Volkan Demirel "İlk pozisyonda, korner atılırken bir faul var. Diagne'nin koşusunda da Amerikan futbolundaki gibi ite kaka gitme var. Hadi hakem öyle yorumladı, VAR'daki hakemler ne yorumladı bunu sorgulamak lazım. Burada aynı pozisyon Fenerbahçe'ye de olsa, aynı şeyi söylerdim. Burada bir emek var. Biz de doğruları söylemek zorundayız." sözleriyle pozisyonu yorumladı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.