Volkan Demirel: 'Acun Ağabey'in bu kadar konuşmasına gerek yok'

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, golsüz sona eren derbi karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Volkan Demirel: "Slavko Vincic muazzam maç yönetti. Bir tane el vardı, korner bayrağı tarafında, bir tek o vardı. 10 numara maç yönetti. Acun Ağabey'in bu kadar konuşmasına gerek yoktu. Herkes gördü zaten."
"YABANCI HAKEM OLMALI"
"Yabancı hakemin bu ligde olması lazım, sadece Galatasaray - Fenerbahçe maçında değil. Bodrumspor maçında da olmalı, benim Beşiktaş maçında 3, başka maçta 2 penaltım verilmedi. Hakemlerimiz de aynada kendine bakmalı, kendilerine çekidüzen vermeli. Ben de isterim maçımı yabancı hakem yönetsin, Trabzonspor da ister. Niye? Doğru yönetildi maç. Hepimiz Türk hakemler yönetsin isteriz ama Türk hakemler kendine bakmalı." dedi.
Volkan Demirel: "Slavko Vincic muazzam maç yönetti. Bir tane el vardı, korner bayrağı tarafında, bir tek o vardı. 10 numara maç yönetti. Acun Ağabey'in bu kadar konuşmasına gerek yoktu. Herkes gördü zaten."
"YABANCI HAKEM OLMALI"
"Yabancı hakemin bu ligde olması lazım, sadece Galatasaray - Fenerbahçe maçında değil. Bodrumspor maçında da olmalı, benim Beşiktaş maçında 3, başka maçta 2 penaltım verilmedi. Hakemlerimiz de aynada kendine bakmalı, kendilerine çekidüzen vermeli. Ben de isterim maçımı yabancı hakem yönetsin, Trabzonspor da ister. Niye? Doğru yönetildi maç. Hepimiz Türk hakemler yönetsin isteriz ama Türk hakemler kendine bakmalı." dedi.
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