Voleybolda milli takımlara yeni sponsorluk

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Trendyol arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ile A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanı Arslan Ekşi katıldı.



Anlaşmaya göre 3 yıllığına milli takımların ana sponsoru olan Trendyol, Fabrika Voleybol'a da destek verecek.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Türk voleybolu, geldiği noktada herkesin takdir ettiği, ülkemizin gurur kaynağı bir branş. Sponsorlar bizim için çok önemli. Bugün tarihi bir gün. Trendyol ailesi çok saygın, ülkemizin gururu bir organizasyon. Bu yolda bizleri yalnız bırakmadıkları, Türk voleybolunun değer ortağı oldukları için teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Yapacak daha çok işimiz var." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün görüştüğünü vurgulayan Üstündağ, "Sporu bu kadar seven bir Cumhurbaşkanına sahip olmak büyük şans. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini maçlara davet ettim, fırsat bulduğunda gelebileceğini söyledi. Voleybolla gurur duyduğunu söyledi. Voleybola olan katkısı, desteği büyük. Voleybol denilince her türlü talimatı veriyor. Dün akşam takıma da selamlarını iletti. En kısa sürede külliyede misafir edeceğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız spor adamı." şeklinde görüş belirtti.



Çağlayan Çetin ise "Trendyol olarak Türkiye'nin en büyük şirketlerindeniz. TVF ile olmaktan çok memnunuz. Bütün Trendyol ailesi yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyacak. Türk sporunun yanında olmaktan çok gurur duyuyoruz. Trendyol ailesi olarak çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Arslan Ekşi de milli takımın yaz sezonunu açtığını vurgulayarak, "Bu yaz sezonunda umarım istediğimiz sonuçları kazanıp ülkemizi onurlandırırız. Her sene hissettiğimiz bir şey var. Başkanım desteğiniz çok önemli. Bunu her zaman gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Sponsorluk anlaşmasından dolayı çok mutluyum. Trendyol'a verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Eda Erdem Dündar ise yaptığı açıklamada, "Trendyol benim de sıklıkla kullandığım bir şirket. Yükselen bir değer olan Voleybol Federasyonu ile yapılan bu anlaşma, 2 tarafa da çok iyi gelecek. Biz voleybol olarak bir aileyiz, bunu sizler de göreceksiniz. Bizlere uğurlu geleceğinizi düşünüyorum. Altyapılara desteğiniz de çok önemli." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ