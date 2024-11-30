Voleybol maçları artık Bilyoner'de!

Bahsin ilk adresi Bilyoner'den bir hamle daha geldi! La Liga, Bundesliga, Fransa Ligue 1 başta olmak üzere dünyadan birçok ligi canlı yayınlayan, ayrıca Türkiye Basketbol Süper Ligi maçlarını canlı olarak izleten Bilyoner, bu kez voleybol için önemli bir yenilik getirdi.Sultanlar Voleybol Ligi ile Efeler Voleybol Ligi'nde oynanan maçlar artık Bilyoner TV'de canlı olarak yayınlanacak. Bahis tutkunları, voleybol maçlarına hem kupon yapabilecek, hem de maçları canlı olarak takip edebilecek.