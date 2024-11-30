Voleybol maçları artık Bilyoner'de!

Bilyoner'de voleybol maçlarına kupon yapanlar, artık karşılaşmaları canlı olarak izleyebilecek!

Haber; Sporx.com
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Voleybol maçları artık Bilyoner'de!
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30 Kasım 2024 16:47
Bahsin ilk adresi Bilyoner'den bir hamle daha geldi! La Liga, Bundesliga, Fransa Ligue 1 başta olmak üzere dünyadan birçok ligi canlı yayınlayan, ayrıca Türkiye Basketbol Süper Ligi maçlarını canlı olarak izleten Bilyoner, bu kez voleybol için önemli bir yenilik getirdi.

Sultanlar Voleybol Ligi ile Efeler Voleybol Ligi'nde oynanan maçlar artık Bilyoner TV'de canlı olarak yayınlanacak. Bahis tutkunları, voleybol maçlarına hem kupon yapabilecek, hem de maçları canlı olarak takip edebilecek.

BİLYONER'DE VOLEYBOL MAÇLARINA OYNA, CANLI İZLE!



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