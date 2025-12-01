01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta heyecanı

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları ile rekabet hız kesmeden devam ediyor.

calendar 01 Aralık 2025 11:09
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Voleybol Efeler Ligi'nde 8. hafta heyecanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 8. hafta karşılaşmaları 2 Aralık Salı günü oynanacak.

Maç programı şöyle:

13.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta (TVF Ziraat Bankkart)

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlik (Cizre 100. Yıl)

14.00 Gebze Belediyespor-Altekma (Gebze)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (Ünye)

15.30 Spor Toto-On Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 Fenerbahçe Medicana-Halkbank (Burhan Felek Vestel)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İBB Cebeci)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.