Volero, Türk asıllı Alman voleybolcu Filiz Yürükalan'ı kadrosuna kattı.

İsviçre'nin kadın voleybol takımı Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Volero Kulübünün transferi duyurduğu görüntüde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan." ifadeleri yer aldı.
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Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Volero Kulübünün transferi duyurduğu görüntüde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan." ifadeleri yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın