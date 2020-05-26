Volero, Türk asıllı Alman voleybolcu Filiz Yürükalan'ı kadrosuna kattı

Volero, Türk asıllı Alman voleybolcu Filiz Yürükalan'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Volero, Türk asıllı Alman voleybolcu Filiz Yürükalan'ı kadrosuna kattı
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26 Mayıs 2020 14:59
İsviçre'nin kadın voleybol takımı Volero, Türk asıllı Alman oyuncu Filiz Yürükalan'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek sezon takıma katılacak 22 yaşındaki voleybolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Volero Kulübünün transferi duyurduğu görüntüde Türkçe olarak, "Hoşgeldiniz pasör çaprazı Filiz Yürükalan." ifadeleri yer aldı.

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