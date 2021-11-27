Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 4-0 kazandı.



Giresunspor, 22. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle öne geçti. 39. Necip Uysal, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Her 2 pozisyonda da hakem Hüseyin Göçek, VAR hakemi Zorbay Küçük'ten gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi.



Giresunspor, 55. dakikada Mert Günok'un büyük hatası sonrası Ibrahima Balde ile skoru 2-0'a getirdi. Serginho, 64. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Joseph Champness, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.



Beşiktaş, 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybederek 20 puanda kaldı. Giresunspor ise 45 yıl sonra İstanbul'da kazanarak puanını 16'ya yükseltti.



Beşiktaş, gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.



SERGEN YALÇIN'DAN TAKTİK VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında GZT Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçına göre 3 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Yalçın, Ajax maçında ilk 11'de oynattığı Francisco Montero, Necip Uysal ve Mehmet Topal'ı GZT Giresunspor karşısında yedek soyundurdu. Sergen Yalçın savunmanın göbeğinde Domagoj Vida'nın yanında Necip Uysal'ı oynattı. Kırmızı kart cezası nedeniyle Ajax karşılaşmasında forma giyemeyen Josef de Souza ise Mehmet Topal'ın yerine orta sahada şans buldu. Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Michy Batshuayi ise GZT Giresunspor maçında gol aradı.



MERT, N'KOUDOU, NECİP YENİDEN 11'DE



Yalçın, Ajax maçında kalede görevlendirdiği Mert Günok'u GZT Giresunspor karşılaşmasında da oynattı. Süper Lig'in 9. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de oynayan Mert, 4 karşılaşma sonra bir lig mücadelesinde şans buldu.



Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından ayrı kalan Georges-Kevin N'Koudou, Süper Lig'de 9 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı. Yalçın'ın Ajax maçında da ilk 11'de oynattığı N'Koudou ligde son olarak 4. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında bu şansı bulmuştu. Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7 karşılaşmada forma giyemeyen N'Koudou, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu. Bu arada Necip Uysal da 2 maç sonra ilk 11'de oynadı. Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de oynayan Necip, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.



FORVETTE LARIN VE BATSHUAYI



Yalçın, geçmiş maçların aksine GZT Giresunspor karşısında çift forvetle takımını sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Cyle Larin ile Batshuayi takımları adına gol aradı. Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Welinton, Kenan Karaman ve Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.



TRİBÜNLER BOŞ KALDI



Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta taraftarları GZT Giresunspor maçına ilgi göstermedi. Tribünler boş kalırken mücadeleyi 5 bine yakın taraftar izledi. Siyah-beyazlılar maç öncesi oyuncuları tribünlere çağırarak destek verdi.



BEŞİKTAŞ MAÇA BASKIYLA BAŞLADI



Beşiktaş, maça büyük bir baskıyla başladı. İlk 15 dakikada Giresunspor kalesini abluka altına alan Beşiktaş, arka arkaya pozisyonlar buldu. Batshuayi, Larin ve Rosier ile pozisyonlara giren ev sahibi ekip, skoru değiştiremedi.



DIABATE, GİRESUNSPOR'U ÖNE GEÇİRDİ



Savunma güvenliğini ön plana alan ve çok adamla kademeli bir şekilde bekleyen Giresunspor, ilk atağını 16. dakikada Diabate ile yaptı. Kontratakları benimseyen Giresunspor, etkili geldiği 18. dakikada penaltı kazandı.



Serginho'nun kafayla çevirdiği ve Valentin Rosier'in koluna çarpan top sonrası potansiyel penaltı kontrolü için Hüseyin Göçek VAR sistemine başvurdu. Monitörden izleme yapan Göçek, topu ağlara gönderdi.



Topun başına gelen Diabate, 22. dakikada topu ağlara gönderdi.



Bu sezon Giresunspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısından fazlasını Fousseni Diabate (5/9) attı, bu gollerin 4'ünü penaltı noktasından buldu.



NECİP UYSAL KIRMIZI KART



Beşiktaş, golden sonra bir müddet oyun disiplinin korumakta ve organize olmakta güçlük yaşadı. 6-7 dakikalık bocalamanın ardından Beşiktaş, tekrar agresif ve baskılı bir şekilde hücum etmeye başladı.



Beşiktaş, riskleri de alarak hücum ettiği bölümde 10 kişi kaldı. Necip Uysal, Fousseni Diabate'ye kontrolsüz müdahalede bulununca hakem Hüseyin Göçek tarafından önce sarı kartını gösterdi. VAR sisteminin uyarısı sonrası sarı kart iptal edildi ve Necip, direkt kırmız kart ile oyun dışı kaldı.



Kırmızı kart sonrası Vodafone Park'ta hakeme tepkiler yükseldi. 7 dakikalık uzatmada eşiltiği sağlamak için uğraşan Beşiktaş, soyunma odasına 1-0 geride gitti.



BEŞİKTAŞ, MERT GÜNOK'UN HATASIYLA YIKILDI



Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi. Yerine Welinton oyuna dahil oldu.



Beşiktaş, ikinci yarıya da çok etkili başladı. Üst üste ataklar yapan Beşiktaş, 55. dakikada Mert Günok'un büyük hatasıyla geriye düştü. Sol kanatta savunmadan Alexis Perez tarafından gönderilen uzun topta kalesini terkeden Mert Günok'un hatasında Ibrahima Balde topla buluşup boş kaleye topu ağlara gönderdi.



Beşiktaş, 2-0'dan sonra Batshuayi ile farkı indirmeye çok yaklaştı. Ancak, ikinci golden sonra oyun planına sadık kalamadı ve oyundan düştü.



GİRESUNSPOR FARKI 3'E ÇIKARDI



Giresunspor ise kontrataklarla gol aramayı sürdürdü. 64. dakikadaki hızlı gelişen Giresunspor atağında Serginho farkı 3'e çıkaran golü atmayı başardı.



Giresunspor, 1976'dan sonra ilk kez bir Süper Lig maçında 3 gol atmayı başardı.



VODAFONE PARK'TA BÜYÜK TEPKİ



Beşiktaş tribünleri, 3. golden sonra Giresunsporlu futbolcuları alkışlarken kendi futbolcularına ise büyük tepki gösterdi.



JOSEPH CHAMPNESS 90'DA 4'Ü ATI



Maçın kalan bölümünde Beşiktaş, varlık gösteremezken Giresunspor birçok kez 4. golü bulma fırsatı yakaladı ve 90. dakikada Joseph Champness ile farkı 4'e çıkardı.



ÜST ÜSTE 6 RESMİ MAÇTA YENİLGİ



Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, üst üste 6. resmi maçından yenilgiyle ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

21. dakikada topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

41. dakikada ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu.



İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...





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