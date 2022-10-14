Beşiktaş, Süper Lig'de 10.hafta da Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.



Bu hafta sonu Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadele öncesinde alınan "deplasman yasağı" kararı sonrasında Vodafone Park'ta güvenlik önlemleri alındı.



Deplasman yasağı nedeniyle Beşiktaş ile Trabzonspor taraftar grupları arasında maç günü öncesinde oluşabilecek kavgaları önlemek amacıyla Vodafone Park önünde polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.



Hatırlanacağı üzere iki hafta önce yine Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe maçı öncesinde iki takımın taraftar grupları kavga etmiş, istenmeyen görüntüler medyaya yansımıştı.



