Vodafone Park kapalı gişe!

Beşiktaş taraftarları, Süper Lig'in 6. haftasındaki Medipol Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi ve biletler tükendi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vodafone Park kapalı gişe!
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12 Eylül 2022 10:34
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli güçlerinden biri yine taraftarı olacak. Maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti. İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.





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