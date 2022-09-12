BAŞAKŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ TÜKENDİ

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli güçlerinden biri yine taraftarı olacak. Maç öncesinde taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.Liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmek isteyen Beşiktaş'ta taraftarlar maçın biletlerini tüketti. İç sahadaki Kayserispor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarını kazanan Beşiktaş ligde üst üste evindeki 4. maçını kazanmanın hesaplarını yapıyor.