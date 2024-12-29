Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Krasnodar oyuncusu Vitor Tormena, sosyal medyada kendisini bordo mavili formayı giymeye davet edenlerin yorumlarını beğendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Vitor Tormena'dan Trabzonspor'a yeşil ışık!
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29 Aralık 2024 11:50
Son güncelleme 29 Aralık 2024 12:07
Transferde önceliğini stopere veren Trabzonspor, Krasnodar'dan Vitor Tormena'yı liste başı yapmış durumda. 

1.92 boyundaki savunmacı sezon başında transfer olduğu Rus kulübünden ayrılma ihtimalini sıcak tutuyor. Bordo-mavili taraftarların sosyal medyada kendisine yönelik attığı 'Trabzonspor'a gel' mesajlarının birçoğunu beğenen 28 yaşındaki futbolcunun resmi görüşmelerin başlamasıyla birlikte kulübüne ayrılma talebini iletme ihtimali oldukça yüksek.

SÖZLEŞME 2027'DE BİTECEK

Şu an için fiyat araştırması yapan bordo mavililer ise kısa süre içerisinde resmi bir girişimde bulunacak ve Tormena için Rus kulübünü ikna etmeye çalışacak. Karadeniz devi, daha önce de Tormena'ya talip olmuştu. O dönem Braga'da top koşturan 1.92 boyundaki futbolcu, Krasnodar'ın yolunu tutmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon ligde 18, Rusya Kupası'nda 4 ve Konferans Ligi'nde 1 kez olmak üzere 23 maçta sahaya çıkan Tormena, 1 gol, 1 asist üretti.

ASIL MEVKİSİ STOPER

Asıl mevkisi stoper olsa da sağ bek ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken sambacının piyasa değeri 7 milyon euro. Rus ekibi ile sözleşmesi 2027'de sona erecek

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