Vitor Pereiralı Wolves, yükselişte

Wolves, zorlu Bournemouth deplasmanında 1-0 kazandı ve son 3 haftada 2. galibiyetini elde etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vitor Pereiralı Wolves, yükselişte
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22 Şubat 2025 19:56
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Bournemouth ile Wolverhampton Wanderers karşı karşıya geldi.

Bournemouth'ta Iliya Zabarnyi, 31. dakikada sert faulü nedeniyle direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolves, yıldız hücumcusu Matheus Cunha'nın 36. dakikadaki golüyle galibiyete ulaştı.

Son 3 maçta 2. galibiyetini eden Wolves, puanını 22'ye yükseltti. Bournemouth ise son 3 haftada 2. yenilgisini aldı ve 43 puanda kaldı.

Wolves, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Bournemouth ise Brighton deplasmanına gidecek.


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