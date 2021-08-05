Vitor Pereira, Steven Caulker'ı takımda düşünmüyor

Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Vitor Pereira, Alanyaspor'dan transfer edilen Steven Caulker'ı da takımda düşünmüyor. İngiliz oyuncunun ağır olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, stoper bölgesine yeni transfer istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Steven Caulker'ı takımda düşünmüyor
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05 Ağustos 2021 08:10
Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Fenerbahçe 'de hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı Lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü Pereira'nın göreve gelmeden önce kadroya katılan Steven Caulker'ı da takımda düşünmediği öğrenildi.

Pereira, isteği dışında alınan Caulker için "Sistemime uygun değil. 4'lü de olabilir ama 3'lü savunmada ağır kalır." dedi.

Stoper takviyesi istedi

3'lü savunmanın solunda Szalai, sağında ise Tisserand'ı oynatmayı planlayan Pereira, İngiliz oyuncunun yerine yeni bir stoper takviyesi istedi. Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, takımda kalması durumunda Serdar Aziz ile birlikte yedek olacak. 


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