Vitor Pereira, Corinthians'ı etkilemeyi başardı

Fenerbahçe'den ayrılıp Corinthians'ın başına geçen Portekizli teknik direktör Vitor Pereira, yeni kulübünde kendini sevdirmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vitor Pereira, Corinthians'ı etkilemeyi başardı
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13 Mart 2022 12:43
Corinthians'ın, Ponte Preta takımını 5-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Vitor Pereira ne diyorsa doğrudur. Vitor Pereira hata yaparsa onu affederim. Vitor Pereira'nın 100 hayranı varsa, onlardan biri de benim. Vitor Pereira'nın 1 hayranı varsa, o hayran benim." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyadaki Fenerbahçe taraftarlarının dikkatini çeken bu paylaşım, sezon başında Fenerbahçe'li taraftarların Pereira için söylediği "Vardır bir bildiği!" sloganını hatırlattı.

Bu sezon Vitor Pereira yönetiminde 17 lig maçına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 4 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe yönetimi, Kadıköy'de 2-2 sona eren Beşiktaş derbisi sonrası Portekizli teknik adam ile yollarını ayırmıştı.

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