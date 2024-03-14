Vinicius Junior ırkçılığa ateş püskürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Inter arasında oynanan karşılaşmada Real Madridli futbolcu Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahürat damga vurmuştu.



Atletico Madrid taraftarı, maçın başında "Ole-ole-ole, Vinicius bir şempanze!" şeklinde uzun bir süre tezahüratta bulundu.



VINICIUS JUNIOR SESSİZ KALMADI



Real Madridli futbolcu Vinicius Junior, bu duruma sessiz kalmadı. Brezilyalı oyuncu, UEFA'ya seslenerek bu tezahüratı yapan kişilerin ceza alması gerektiğini söyledi.



Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada, ''UEFA, umarım onları cezalandırmayı artık düşünmüştür. Üzücü gerçek şu ki; bu, benim oynamadığım maçlarda bile oluyor. Artık bu durumdan çok sıkıldım.'' dedi.





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