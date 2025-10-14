14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-07'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-06'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-07'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-07'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-07'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-05'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-07'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Vincenzo Montella: "Ne gerekiyorsa yapacağız"

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

14 Ekim 2025 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Vincenzo Montella: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. 

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Maç öncesi konuşan Montella, "Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi. 

"SOYUNMA ODASINDA HİSSEDİLİYOR"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler." ifadelerini kullandı. 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
