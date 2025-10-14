Vincenzo Montella: 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında, A Milli Futbol Takımı ile Gürcistan, Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.



A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.



"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"



Maç öncesi konuşan Montella, "Bir finale çıkıyoruz. Gerekli şekilde çalıştık. Kendi sahamızda oynadığımızı hissettirmek istiyoruz. İstediğimizi elde etmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.



"SOYUNMA ODASINDA HİSSEDİLİYOR"



Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Konsantre bir takımımız var. Soyunma odasında hissediliyor bu. Futbolcularımızın çoğu, en son Dünya Kupası'na gittiğimizde daha doğmamıştı. Ne kadar önemli olduğunu biliyorlar ve konsantreler." ifadelerini kullandı.

