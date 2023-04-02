Vincenzo Montella için Fenerbahçe ve Trabzonspor açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella'nın adının Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılmasına cevap geldi.



Adana Demirspor'da başarılı işler yapan 48 yaşındaki İtalyan teknik adamın adı, önümüzdeki sezon için Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anıldı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, bu iddialara cevap verdi.



"F.BAHÇE, TRABZONSPOR İSTİYORSA..."



Murat Sancak, Vincenzo Montella ile ilgili Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Dedikodudur, istiyorlarsa alabilirler. Sözleşmesi bitiyorsa, kendisi de gitmek istiyorsa gidebilir. Bize teklif gelmez. Trabzonspor da Fenerbahçe de öyle saygısızlık yapmaz." dedi.



VINCENZO MONTELLA'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan Galatasaray maçının ardından Vincenzo Montella'ya hakkındaki iddiaları soruldu. İtalyan teknik adam " 30 küsur yıldır futbolun içindeyim. Hem futbolcu hem de hocayken hakkımda çok fazla söylenti oluyordu. Şunu söyleyebilirim benim kafam total olarak Adana Demirspor'da. Hiç kimseyle zaten görüşmedim. Böyle bir isteğim olmadı. Çünkü biz bir hayalin peşinden gidiyoruz. Bugün gösterdiğimiz mücadeleden sonra böyle bir hayalimiz olması gerektiğini tekrar kanıtladık." ifadelerini kullandı.





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