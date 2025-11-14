14 Kasım
Vincenzo Montella'dan bahis açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesinde yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2025
Haber: Sporx.com
Vincenzo Montella'dan bahis açıklaması!
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu 5. maçında 15 Kasım'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

VINCENZO MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

"Yarın sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık."

"ACELECİ OLMAYACAĞIZ"

"Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız."

"GOL ATTIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLEMEDİK"
"6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik."

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ"

"Bu maçı çok önemli görüyoruz kendi yolculuğumuzda. İspanya maçına bir hazırlık olarak görmüyoruz. Adım adım ilerliyoruz."

BAHİS OLAYLARI

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."

"SÜRPRİZLER OLABİLİR"

"Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple yarınki maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir."

"BAHİS OLAYLARI KAFAMIZI KARIŞTIRMAMALI"

"Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Yarın her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."

"MAALESEF KULÜBÜNDE KADRO DIŞI"

 "İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası'nda kendisine ihtiyacımız olacak."

EMİRHAN TOPÇU'NUN SAKATLIĞI

"Emirhan Topçu'nun sakatlığı birkaç gün önce nüksetti ve İspanya maçında olmama durumunu göz önünde bulundurarak böyle bir karar aldık."

"HAK EDEN HERKES MUHAKKAK FORMAYI ALIR"

"Kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ancak oyuncularla ilgili her zaman formaya bakmaksızın en iyi şekilde seçimler yapmam gerekiyor. Hak eden herkes muhakkak bir gün burada olacaktır."


İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

"Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam yarın şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum."

"DÜNYA KUPASI HAYALİYLE YATIP KALKIYORUZ"

 "Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. Yarın inşallah kazanıp play off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa yarın galibiyette benim de bir katkım olur."

"DESTEK ÇOK ÖNEMLİ"

"Bursa/İznik doğumlu biri olarak burada oynamaktan dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten çok çalışıyorum. Kulübün, hocalarımın ve taraftarların verdiği destek çok önemli."

"BU JENERASYON HAK EDİYOR"

"Bu jenerasyon sonuna kadar Dünya Kupası'nı hak ediyor."

 


