22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-027'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-024'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
0-026'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-012'

Villarreal, Renato Veiga'yı transfer etti!

Villarreal, Chelsea'nin Portekizli stoperi Renato Veiga'yı transfer etti.

calendar 22 Ağustos 2025 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Villarreal, Renato Veiga'yı transfer etti!




İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Villarreal, İngiltere temsilcisi Chelsea'nin Portekizli stoperi Renato Veiga'yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu ile 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Augsburg, Juventus, Basel ve Chelsea formaları giyen Veiga, Chelsea ile 2024-2025 UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
