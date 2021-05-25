Villarreal'in hikayesi Sivasspor maçıyla başladı

No Adı O G 1 Sergio Asenjo 1 0 31 Iker 0 0 13 Geronimo Rulli 12 0 35 Filip Jörgensen 0 0 45 Marc Vidal 0 0

No Adı O G 2 Mario Gaspar 3 0 3 Raul Albiol 10 2 4 Pau Torres 8 1 6 Ramiro Funes Mori 6 0 8 Juan Foyth 11 1 15 Pervis Estupinan 4 0 18 Alberto Moreno 3 0 20 Ruben Pena 8 0 21 Jaume Costa 8 0 39 Dani Esmoris 0 0 41 Edu Adell 0 0 42 Vadim Murria Soriano 0 0 44 Andrei Ratiu 0 0

No Adı O G 5 Daniel Parejo 11 0 11 Samu Chukwueze 11 1 12 Daniel Raba 1 0 14 Manu Trigueros 13 1 19 Francis Coquelin 6 0 26 Moi Gomez 10 0 25 Etienne Capoue 7 0 32 Alex Baena 9 2 46 Haissem Hassan 0 0 26 Diego Collado 0 0 28 Carlo Garcia 0 0 37 June-Hyuk Ahn 0 0 38 Juan Agüero 0 0 40 Alejandro Millan 0 0

No Adı O G 7 Gerard Moreno 11 6 9 Carlos Bacca 8 3 17 Paco Alcacer 9 6 30 Yeremi Pino 8 1 34 Fernando Nino 5 2

UEFA Avrupa Ligi finalinde çarşamba günü İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak İspanya'nın Villarreal takımı, bu sezon organizasyonda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanıp 2'sinde berabere kalarak finale namağlup geldi.İspanyol teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Villarreal, turnuvaya grup aşamasından başladı. I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı ile yer alan İspanyol ekibi, biri hükmen olmak üzere 5 galibiyet ve 1 beraberlikle grubunu lider tamamladı.Villarreal, Azerbaycan ekibi Karabağ'da çok sayıda oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması ve sahaya çıkamaması nedeniyle I Grubu maçında 3-0 hükmen galip ilan edilmişti.Son 32 turunda Salzburg, son 16 turunda Dinamo Kiev, çeyrek finalde Dinamo Zagreb ve yarı finalde ise Arsenal'i eleyen Villarreal, finale yükseldi.49 yaşındaki teknik direktör Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerden biri olarak dikkati çekiyor.Sevilla'yı çalıştırdığı dönemde 3 sezon üst üste kupayı kazanan Emery, İtalyan teknik direktör Giovanni Trapattoni ile birlikte 3'er kez bu başarıyı gösteren iki çalıştırıcıdan biri konumunda bulunuyor.Ayrıca bir dönem çalıştırdığı Arsenal ile 2019 yılında finalde Chelsea'ye kaybeden İspanyol teknik direktör, 5. finalinde 4. kez kupayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan teknik direktör olma unvanına ulaşmak istiyor.Villarreal'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Gerard Moreno ve Paco Alcacer oldu.Tecrübeli futbolcular, takımlarının final yolculuğuna 6'şar golle önemli katkıda bulundu.Kolombiyalı oyuncu Carlos Bacca 3, Nino Rodriguez, Baena Rodriguez ve Raul Albiol da 2'şer golle Villarreal'in final yolculuğuna katkı sağladı.Villarreal-Sivasspor: 5-3Karabağ-Villarreal: 1-3Villarreal-Maccabi Tel Aviv: 4-0Maccabi Tel Aviv-Villarreal: 1-1Sivasspor-Villarreal: 0-1Villarreal-Karabağ: 3-0 (hükmen)Salzburg-Villarreal: 0-2Villarreal-Salzburg: 2-1Dinamo Kiev-Villarreal: 0-2Villarreal-Dinamo Kiev: 2-0Dinamo Zagreb-Villarreal: 0-1Villarreal-Dinamo Zagreb: 2-1Villarreal-Arsenal: 2-1Arsenal-Villarreal: 0-0Kaleci:Savunma:Orta Saha:Forvet:Not: O (Oynadığı maç), G (Attığı gol sayısı)