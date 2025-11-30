Villarreal, galibiyet serisini sürdürdü!

Ander Barrenetxea muhteşem frikiğiyle beraberliği sağladı! 🔥🔥🔥



İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Real Sociedad ile Villarreal karşı karşıya geldi.Municipal de Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Villarreal, 3-2 kazandı.Villarreal'e galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada57. ve 90+5. dakikadaattı.Real Sociedad'ın gollerini ise dakika 60'daile 87. dakikadakaydetti.Marcelino Toral'in ekibi Villarreal, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı.Öte yandan Real Sociedad'ın ise 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.Bu sonucun ardından Villarreal, puanını 32 yaptı. Real Sociedad, 16 puanda kaldı.