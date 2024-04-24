Vietnamlı yıldız voleybolcu Tran, Kuzeyboru'da

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Vietnamlı yıldız voleybolcu Tran Thi Thanh Thuy ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Vietnamlı yıldız voleybolcu Tran, Kuzeyboru'da
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24 Nisan 2024 20:09
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Aksaray ekibi son olarak Japon ekibi PFU Blue Cats'te forma giyen Vietnamlı smaçör Tran Thi Thanh Thuy'u transfer etti.

Uluslararası arenada gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren 1997 doğumlu Thuy, Asya Kulüpler Şampiyonası, Vietnam ve Tayland Ligi şampiyonluklarının yanı sıra milli takım kariyerinde de önemli başarılar elde etti.

Tran Thi Thanh Thuy yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.

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