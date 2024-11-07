Victor Osimhen, seriye bağladı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, seriye bağladı!
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07 Kasım 2024 21:28
Son güncelleme 07 Kasım 2024 21:32
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son haftalarda yakaladığı formla dikkat çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında fileleri iki kez havalandıran Nijeryalı futbolcu, son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Osimhen, bu süreçte; Antalyaspor, Beşiktaş ve Tottenham (2) filelerini havalandırdı.

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