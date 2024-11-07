Victor Osimhen, seriye bağladı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son haftalarda yakaladığı formla dikkat çekiyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında fileleri iki kez havalandıran Nijeryalı futbolcu, son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Osimhen, bu süreçte; Antalyaspor, Beşiktaş ve Tottenham (2) filelerini havalandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında fileleri iki kez havalandıran Nijeryalı futbolcu, son 4 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Osimhen, bu süreçte; Antalyaspor, Beşiktaş ve Tottenham (2) filelerini havalandırdı.
30'da attı sayılmadı, 32'de bir daha attı; Victor Osimhen 👑pic.twitter.com/JpRJb6KgnP
— Sporxtv (@sporxtv) November 7, 2024